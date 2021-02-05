В Марий Эл подтвердился еще один летальный случай коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в регионе выявили у 10 878 человек, в том числе у 43 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл подтвердилась первая на этой неделе смерть зараженного коронавирусом человека. Таким образом, число летальных случаев инфекции там увеличилось до 157, сообщает в пятницу, 5 февраля, федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии коронавирус в республике выявили у 10 878 человек, в том числе у 43 - накануне. На данный момент 9 569 из них выздоровели, а 238 - находятся в инфекционных стационарах.

По данным Минздрава Марий Эл среди пациентов подобных медучреждений есть и больные пневмонией (598 человек). В тяжелом состоянии сейчас находятся 114 госпитализированных, в состоянии средней степени - 489.