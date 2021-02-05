В Чувашии продолжает расти число смертей от коронавируса

Накануне в республике также подтвердили 91 новый случай COVID-19 и выписали 75 переболевших инфекцией человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии подтвердили еще шесть смертей зараженных коронавирусом людей. Число летальных случаев инфекции там растет ежедневно уже третий месяц и сейчас достигло отметки в 911. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что накануне в республике также подтвердили 91 новый случай коронавируса и выписали 75 переболевших инфекцией пациентов. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в Чувашии обнаружили у 19 908 человек, большая часть из которых - 17 959, выздоровела.

Новые случаи заражения, равно как и смерти, продолжают фиксироваться местными медиками ежесуточно. Однако власти региона решили смягчить ограничения для работы точек общепита и учреждений дополнительного образования