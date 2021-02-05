В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Вместе с тем накануне в регионе были выявлены 173 новых случая COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 173 больных коронавирусом людей. Вместе с тем там выписали 204 переболевших инфекцией пациентов и подтвердили смерть восьмерых зараженных. Такие цифры сегодня, 5 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По последним данным областного Роспотребнадзора, с начала пандемии в регионе проведено 632 513 тестов на коронавирус и обследовано 601 602 человека. Это помогло выявить 44 658 инфицированных, 41 107 из которых уже выздоровели, а 652 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 570 пациентов.

Напомним, сегодня в Ульяновской области в силу вступают новые послабления антиковидных мер. Среди прочего, кафе и ресторанам разрешат работать по ночам.