В Татарстане от коронавируса привились уже 15 398 человек

Последняя партия вакцины - 47,9 тысячи доз, поступила в регион накануне. Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на утро пятницы, 5 февраля, в Татарстане от коронавируса привились 15 398 человек, 3 122 из которых уже получили вторую инъекцию вакцины “Спутник V”. Таким образом, использовано 19,0% из 81 122 комплектов доз данного препарата, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

С начала пандемии COVID-19 в Татарстане выявили у 16 469 человек, 12 978 из которых выздоровели, а 285 - скончались. Последняя партия вакцины - 47,9 тысячи доз, поступила в регион накануне.

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