В Татарстане за сутки выявили 84 новых случая коронавируса

С начала пандемии COVID-19 в регионе подтвердили у 16 469 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 84 новых случая коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (36 человек) и Набережных Челнов (14 человек). Три случая завозные, 81 - контактный.

Среди зараженных пятеро несовершеннолетних, семерым - от 18 до 30 лет, 28-ми - от 30 до 50 лет, 15-ти - от 50 до 60 лет, 19-ти - от 60 до 70 лет, шестерым - от 70 до 80 лет, четверым - от 80 до 90 лет. Госпитализация потребовалась 36 из них, 48 инфицированных были оставлены дома, но также под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

С начала пандемии COVID-19 в Татарстане подтвердили у 16 469 человек, 12 978 из которых выздоровели, в том числе 97 за прошедшие сутки, а 285 - скончались.