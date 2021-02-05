В Чувашии снова заработают кружки и секции для детей

Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования региона не работали из-за пандемии коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 февраля, глава Чувашии Олег Николаев поручил возобновить работу кружков и секций в учреждениях дополнительного образования республики. Об этом он сообщил во время заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, попросив министерство образования Чувашии отслеживать “рисковые моменты”.

Ранее “Комсомолка” писала, что кафе и ресторанам Чувашии разрешат работать до часа ночи, но все еще не проводя при этом банкетов. Полное снятие ограничений с точек общепита будет возможно при снижении в регионе коэффициента распространения коронавируса или увеличении числа проводимых тестов на наличие инфекции.