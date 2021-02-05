Какие фильмы чаще всего выбирали пользователи сервиса Wink?

Wink в 2020 году вышел на траекторию быстрого роста, расширения возможностей и аудитории — «Ростелеком» подвел итоги развития видеосервиса. Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов).

Условиями для стремительного роста стали изоляция людей дома из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов (16 марта 2020 года) открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов и познавательного видеоконтента. Одновременно увеличился спрос на платные фильмы и сериалы. В результате количество просмотров кино и сериалов (платных и бесплатных) выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.

В апреле состоялось уникальное событие для российского рынка — впервые фантастический триллер «Спутник» вышел на цифровых платформах, включая Wink, раньше, чем в офлайн-кинотеатрах. Этот фильм весь год пользовался высоким спросом. В лидерах просмотров и другие российские премьеры: «Лёд 2», «Вторжение» и «Холоп». Wink стал единственной платформой, где полностью доступен топ-10 премьер российских фильмов (по числу зрителей) прошлого года.

Wink продолжает лидировать в предложении телевизионного контента: в 2020 году портфель телеканалов превысил уже 400 наименований, включая форматы HD и 4K. Появились новые предложения в различных сегментах: от специализированного канала для любителей гольфа до канала «Мосфильм. Золотая коллекция» с богатой библиотекой любимого советского и российского кино.

Выросла популярность услуги «Управление просмотром», которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов (до семи дней) и функции «пауза» и «перемотка». К концу 2020 года более 70% подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно пользуются услугой «Мультискрин». Она позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью (смартфон, планшет, ноутбук, Smart TV и другие).

Самым популярным событием года в видеосервисе Wink стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Всего бой посмотрело более 3 миллионов пользователей, в том числе более 1 миллиона — через цифровые приложения Wink. А весной зрители активно смотрели трансляции проекта Wink Live — онлайн-концерты российских рок- и поп-звезд. На Wink были организованы живые выступления Полины Гагариной, Сергея Лазарева, Елены Ваенги, Тимати, а также групп «Звери», «Алиса» и «Ария».

Исследования о предпочтениях клиентов помогли Wink внедрить новый подход к формированию подписок. Был запущен тариф-конструктор «Трансформер», который можно самостоятельно сформировать из любимых каналов, фильмов и сериалов. Менять состав подписки можно каждый месяц, адаптируя ее к текущим предпочтениям семьи. Всего за полгода с момента запуска подписка «Трансформер» вышла на первое место по популярности среди пользователей Wink.

В 2020 году Wink стал больше, чем видеосервисом. Помимо телеканалов и большой библиотеки кино, сериалов и мультфильмов, в Wink появился дополнительный развлекательный контент. Например, стали доступны аудиокниги (в партнерстве с «ЛитРес»), появилось пакетное предложение — аудиокнига плюс экранизация произведения. Не случайно наиболее популярными стали аудиокниги, по которым уже сняты фильмы и сериалы — «Зулейха открывает глаза», «Эпидемия. Вонгозеро», «Текст».

Также с 2020 года управлять видеосервисом Wink можно с помощью голосовых команд благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» и умной колонке «Капсула» от Mail.Ru Group.

ТОП-10 КИНОФИЛЬМОВ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА В WINK:

1. «Лёд 2»;

2. «Вторжение»;

3. «Спутник»;

4. «Тролли. Мировой тур»;

5. «Соник в кино»;

6. «Джентльмены»;

7. «Холоп»;

8. «Плохие парни навсегда»;

9. «Бладшот»;

10. «Текст».

ТОП-10 СЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА В WINK:

1. «Ходячие мертвецы»;

2. «Чики»;

3. «Мир Дикого Запада»;

4. «Хроника эпидемии»;

5. «Рассказ служанки»;

6. «Друзья»;

7. «Ивановы-Ивановы»;

8. «Содержанки»;

9. «Корни»;

10. «Молодежка».

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале). В Wink также представлены сервисы караоке, аудиокниг, облачных игр.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV.

Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.