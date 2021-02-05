Кафе и ресторанам Чувашии разрешат работать до часа ночи, но банкеты все еще запрещены

Смягчить ограничения разрешил глава региона Олег Николаев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за пандемии коронавируса кафе и рестораны Чувашии уже больше трех месяцев не работают после 23.00 и до 6.00. Сейчас же глава республики Олег Николаев разрешил смягчить это ограничение и продлить режим работы точек обещпита до часа ночи. К такому решению он пришел сегодня, 5 февраля, во время заседания регионального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Замруководителя Роспотребнадзора Чувашии Елена Прокопьева, правда, заметила, что полностью снимать ограничения с кафе и ресторанов еще рано, несмотря на то, что подобное уже произошло в соседних регионах.

- Коэффициент распространения инфекции по нашей республике ближе к единице. Для снятия ограничений должно быть 0,5. Также у нас низкий охват населения тестированием. При наличии двух невыполненных показателей торопиться со снятием ограничений не стоит, - отметила она.

Потому, проведение банкетов в кафе и ресторанах пока никто разрешать не собирается.