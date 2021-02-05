В 2021 году в Алатыре появится межтерриториальный медицинский центр

Еще в 2020 году местные жители попросили главу Чувашии приобрести для районной больницы компьютерный томограф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в 2020 году жители Алатыря попросили главу Чувашии приобрести для районной больницы компьютерный томограф, так как КТ-диагностику им приходилось делать в Шумерле. Сейчас же стало известно, что на базе центральной больницы Алатырского района создадут полноценный межтерриториальный центр, который оснастят компьютерным томографом, и людям больше не придется преодолевать расстояние в 90 километров.

Центр будет открыт уже в этом, 2021, году. Об этом Олег Николаев заявил во время своего выступления с посланием Госсовету региона.