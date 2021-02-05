В Чувашии назначен новый глава УФССП республики

Денис Борисов возглавил УФССП Чувашии Фото: Из материалов пресс-службы

В УФССП республики назначен новый руководитель ведомства. Возглавил его старший лейтенант внутренней службы Денис Денисов. С октября 2020 года он временно исполнял обязанности руководителя Управления ФССП региона.

СПРАВКА "КП":

Денис Борисов 26 декабря 1974 года в Смоленске. Образование - высшее. С 1994 года был на службе в прокуратуре. В ФССП России с сентября 2002 года . С декабря 2004 года - заместитель начальника отдела — заместителем старшего судебного пристава межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Главного управления Федеральной службы судебных приставов по г. Москве. В августе 2011 года Борисов Д.А. был назначен начальником отдела — старшим судебным приставом межрайонного отдела по особым исполнительным производствам Управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Со 2 октября 2020 года назначен на должность врио руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики — Чувашии.

С февраля 2021 года - глава УФССП Чувашии.