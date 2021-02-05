Тинчуринский театр готовит новую премьеру "Как мотылёк на пламя..."

Театр подготовил новую премьеру Фото: Из материалов пресс-службы

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина состоится премьера спектакля "Как мотылёк на пламя...". Это романтическая драма о любви и выборе Мунавара, жаждующая любви и тепла, вместо своего мужа, ушедшего на войну, остается в селе лесником. Она бережет лес, посаженный Сафаром, как зеницу ока. Но местные жители и не помышляют о том, чтобы что-то спилить в этом лесе - боятся, что вернется безжалостный Сафар и накажет их. Однажды, в скучной жизни Мунавары, которая прожила все четыре года одна в ожидании мужа, происходит неожиданная перемена. Женщина оказывается между двух огней. Что теперь делать? Ждать грубого и бесчувственного мужа или броситься в огонь, словно бабочка, со словами: "лучше умереть, чем всю жизнь мерзнуть в холодных объятиях"?