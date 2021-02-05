В Марий Эл автобус сбил пешехода на "зебре" и врезался на встречке в легковушку

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и пешехода произошло 4 февраля в 17.40 на 98 километре автодороги "Вятка". По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ грубо нарушил правила дорожного движения и сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, "зебре".

Сразу после наезда ПАЗ вылетел на встречку, где врезался в иномарку Renault Duster, водитель которой остановился перед "зеброй", и вылетел в кювет.

- В результате наезда пострадавшая женщина была доставлена в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.