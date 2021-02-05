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Происшествия

В Татарстане в столкновение трех грузовиков погиб один из водителей

Авария произошла на трассе "Заинск-Набережные Челны-Альметьевск"
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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С места происшествия

С места происшествия

Фото: МВД по РТ

Страшная авария произошла 4 февраля в 20.35 на 17 километре автодороги "Заинск-Набережные Челны-Альметьевск". По предварительным данным, водитель КАМАЗа, спускаясь с горки, не выбрал безопасную скорость, и допустил занос трала-прицепа. Этот трал вылетел на встречку, где в него врезались два других КАМАЗа.

Во время аварии погиб водитель одного из грузовиков

Во время аварии погиб водитель одного из грузовиков

Фото: МВД по РТ

После столкновения встречные грузовики вылетели в кювет.

Трал занесло на встречку, и в него врезались два КАМАЗа

Трал занесло на встречку, и в него врезались два КАМАЗа

Фото: МВД по РТ

- Во время дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получил и скончался на месте водитель встречного КАМАЗа, который первым попал в аварию, - сообщили в МВД Татарстана.

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