В Татарстане в столкновение трех грузовиков погиб один из водителей

С места происшествия Фото: МВД по РТ

Страшная авария произошла 4 февраля в 20.35 на 17 километре автодороги "Заинск-Набережные Челны-Альметьевск". По предварительным данным, водитель КАМАЗа, спускаясь с горки, не выбрал безопасную скорость, и допустил занос трала-прицепа. Этот трал вылетел на встречку, где в него врезались два других КАМАЗа.

Во время аварии погиб водитель одного из грузовиков Фото: МВД по РТ

После столкновения встречные грузовики вылетели в кювет.

Трал занесло на встречку, и в него врезались два КАМАЗа Фото: МВД по РТ

- Во время дорожно-транспортного происшествия смертельные травмы получил и скончался на месте водитель встречного КАМАЗа, который первым попал в аварию, - сообщили в МВД Татарстана.