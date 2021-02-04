В Татарстане зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировано уже 285 случаев летального исхода коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 4 февраля, в Минздраве Татарстана подтвердили еще две смерти от коронавируса в республике. Так, очередными жертвами инфекции стали 76-ти и 60-ти летние женщины. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы. В настоящий момент в Татарстане зарегистрировано уже 285 случаев летального исхода коронавируса.

Напомним, что за минувшие сутки в республике было выявлено 83 новых случая заражения COVID-19, все они контактные. Из них в 25 случаях людям понадобилась госпитализация, в остальных пациенты были отправлены лечится на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 16 385 человек. Из них выздороветь смогли 12 881 зараженный.