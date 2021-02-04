Каждый 35 житель Татарстана состоит на учете у онколога

В прошлом году смертность от рака в республике удалось снизить на 1,5%.

Сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции главный внештатный специалист онколог Минздрава Татарстана Эдуард Нагуманов сообщил, что сейчас на учете в республике стоит более 110 тысяч человек с онкологическими заболеваниями. Получается, что они были обнаружены у каждого 35-го жителя региона.

Так, в 2020 году татарстанские врачи чаще всего находили у своих пациентов рак ободочной прямой кишки, на втором месте здесь рак молочной железы, а третьем - рак кожи с меланомой. После них идут – рак женских половых органов, рак легких и рак желудка.

По словам Эдуарда Нагуманова, выявлять онкозаболевания в Татарстане за последние 10 лет стали чаще на 22%. Все дело в хорошей диагностике и в том, что в регионе люди стали жить дольше – с ростом количества населения возрастает и доля возможных пациентов.

А вот смертность от рака в республике, несмотря на то, что она постоянно оставалась на одном уровне, в 2020 году снизилась на 1,5%.