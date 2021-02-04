"Думал, что все русские коммунисты и завтракают водкой": Бывший легионер "Рубина" может вернуться в РПЛ

Бауэр сыграл 37 матчей за "Рубин". Фото: Рамиль ГАЛИ

Защитник Мориц Бауэр, который известен российским болельщикам по выступлениям за казанский "Рубин", может вернуться в российский чемпионат. По данным ряда СМИ, в игроке заинтересована "Уфа". Клуб из столицы Башкортостана намерен арендовать австрийского защитника до конца сезона. Сейчас права на игрока принадлежат английскому "Сток Сити".

Бауэр появился в "Рубине" летом 2016 года. Тогда, напомним, казанский клуб буквально сорил деньгами, назначил главным тренером испанца Грасию, накупили кучу легионеров, но в чемпионате провалился. В итоге на смену Грассии пришел Бердыев, а большинство накупленных за серьезные деньги иностранцев отпустили восвояси.

На фоне тех приобретений Бауэр виделся светлым пятном. Он был основным и в начале сезона 2017/2018 у Бердыева. Зимой 2018 его продали почти за 6 миллионов евро в "Сток Сити". Всего за "Рубин" он сыграл 37 матчей, отметившись 4 результативными передачами. Кроме довольно яркой игры Бауэр запомнился и рядом высказываний, так, например, он отметил, что в Европе думают, что все русские коммунисты и завтракают водкой.