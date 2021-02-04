В Чувашии директора школы, который сливал бензин у автобуса для детей, приговорили к условному сроку

Оцененный судом ущерб, который мужчина причинил, превысил 59 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Присвоение, совершенное с использованием служебного положения» - по этой уголовной статье был осужден 54-летний директор одной из школ Шемуршинского района.

- Мужчина был приговорен к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Это решение суда еще не вступило в законную силу.

Было доказано, что с января 2017 года по март 2020 года директор систематически сливал себе бензин, предназначенный для заправки школьного автобуса. За указанный период мужчина присвоил в общей сложности 1 460 литров топлива. Чем причинил администрации Шемуршинского района ущерб на сумму более 59 тысяч рублей.