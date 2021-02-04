Жителя Йошкар-Олы, который голыми руками задушил приятеля, приговорили к 9 годам колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В столице Марий Эл суд признал 40-летнего горожанина виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

- Данный приговор в законную силу пока не вступил, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, в суде было доказано, что именно он совершил убийство.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 15 сентября 2020 года в одной из квартир Йошкар-Олы осужденный выпивал вместе со знакомым – хозяином жилья. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула пьяная ссора. В ходе которой гость задушил оппонента голыми руками, после чего скрылся с места преступления.

Тело убитого было найдено уже днем. Правоохранители вычислили преступника по оставленным в квартире отпечаткам пальцев. Мужчину задержали через два дня.