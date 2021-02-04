Руководитель СУ СКР Татарстана Валерий Липский: В 2020 году раскрываемость убийств составила 96,3%, изнасилований - 100%

В производстве татарстанских следователей находилось свыше 7,3 тысяч уголовных дел, что на 23% больше чем в 2019-ом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот четверг, 4 февраля, в Казани прошла итоговая коллегия СУ СКР Татарстана. Так, руководитель ведомства Валерий Липский сообщил, что в 2020 году раскрываемость убийств составила 96,3%, изнасилований - 100%.

Но при этом, по словам главного следователя республики, в Татарстане на протяжении года фиксировалась такая неприятная тенденция, как рост криминала, в том числе, речь идет и о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Также в 2020 году в производстве татарстанских следователей находилось свыше 7,3 тысяч уголовных дел, что на 23% больше чем в 2019-ом. Из них окончено более 3,3 тысяч, из которых более 2,2 тысяч дел были направлены в суд. Это и свыше 320 уголовных дел, где потерпевшими являлись дети – перед законом предстали более 350 человек.

В суд направили также более 670 дел по коррупционным и должностным преступлениям. Это на 64% больше, чем в 2019 году.

- Есть значимые успехи в расследовании экономических преступлений; должностных преступлений коррупционной направленности; случаев невыплаты заработной платы; а также по защите прав несовершеннолетних. При этом, республика готова оказывать полное содействие и всестороннюю помощь следственному управлению в решении стоящих перед ним задач, - отметил присутствующий на итоговой коллегии президент Татарстана Рустам Минниханов.

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