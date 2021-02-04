Власти Набережных Челнов прокомментировали стройку на улице Яруллина

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Жители 68-го микрорайона Набережных Челнов жалуются на соседство с многоквартирным домом, который сейчас строиться на улице Яруллина. Они считают, что работы ведутся в нарушение законодательства и утвержденного генплана города. К тому же, в микрорайоне нет ни детских садов, ни школ, куда могли бы ходить местные дети.

В администрации Набережных Челнов прокомментировали эту стройку.

- Весь 68 микрорайон был расположен в зоне Ж-3, то есть смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и малоэтажными многоквартирными жилыми домами. В соответствии с изменениями, внесенными в Правилами землепользования и застройки решением Городского совета №30/7 от 2019 года, территория под частными жилыми домами была изменена на зону Ж-2, а пустырь на земельном участке по улица Яруллина остался в зоне Ж-3. Данные мероприятия были сделаны для того, чтобы на соседних четерых-шести участках не был построен многоквартирный дом, - заявил руководитель Исполкома города Фарид Салахов. - С соблюдением всех норм законодательства земельный участок по улице Яруллина после проведения аукциона был предоставлен в аренду ООО «Стройпроект-плюс» сроком на 5 лет.

Салахов также заметил, что генпланом Набережных Челнов не предусмотрено размещение на улице Яруллина образовательных учреждений. Кроме того, количество детей школьного возраста проживающих в микрорайоне и посещающих соседние образовательные учреждения составляет 30 человек, а проектная мощность школы как минимум 800 учащихся. В ближайшее время новое образовательное учреждение и детский сад планируют построить в соседнем - 69-м, микрорайоне.