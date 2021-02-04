Минобороны России построит в Казани военный госпиталь

Уже подготовлены эскизы и проектные решения нового медучреждения. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 4 февраля, стало известно, что министерство обороны России планирует построить в Казани новый военный госпиталь площадью более 12,5 тысячи квадратных метров. Он будет рассчитан на 150 койко-мест. Уже подготовлены эскизы и проектные решения учреждения, замечают в пресс-службе ведомства.

На данный момент спланировано поэтапное строительство главного корпуса с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционного корпуса, а также объектов обеспечивающей инфраструктуру.

В будущем госпиталь позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению Татарстана.