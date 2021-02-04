В Марий Эл во время пожара в бане погиб 55-летний мужчина

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл

Утром в среду, 3 февраля, в деревне Ярамор Волжского района произошел пожар. Первым клубы дыма, исходящие из-под крыши бани, расположенной на территории частного хозяйства, заметил прохожий.

Вызвав на место пожарных, мужчина бросился на помощь людям, которые могли быть в опасности. Однако в доме, который не был охвачен огнем, никого не было, а попасть в баню он уже не смог. Единственно что удалось - перекрыть газ.

Когда пожарные прибыли на место, огнем было охвачено все хозяйство - площадь возгорания составила порядка 250 квадратных метров. После ликвидации открытого огня в предбаннике было найдет тело 55-летнего мужчины - мужа владелицы участка.

- По предварительной версии специалистов, причиной трагедии послужила неисправность печи. Установлено, что погибший начал ее топить еще вечером прошлого дня. Материалы по пожару переданы в следственные органы, - отмечают в пресс-службе МЧС Марий Эл.

Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл