Директором полилингвальной школы «Адымнар» в Набережных Челнах стал Азат Галиев

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Директором полилингвальной школы «Адымнар», строящейся на проспекте Чулман, в Набережных Челнах назначен Азат Галиев. Его сегодня, 4 февраля, представил мэр города Наиль Магдеев.

Заметим, что сейчас Галиев является директором школы №39 в Замелекесье. По специальности он переводчик, владеет пятью языками. Что немаловажно, так как выпускники «Адымнар» должны будут владеть как минимум одним иностранными языком.

Открытие полилингвальной школы в Набережных Челнах намечено на 1 сентября 2021 года.