В Медведевском районе Марий Эл на строительство нового детсада потратят 59,7 миллиона рублей

Заказчиком выступает районная администрация. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в поселке Нурма Медведевского района Марий Эл планируется строительство детского сада на 55 мест. На это уже выделено более 59,7 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает районная администрация.

Согласно техническом заданию, подрядчик должен будет не только построить детский сад, но и облагородить прилегающую к нему территорию - озеленить и установить там скамейки. Объект должен быть должен быть сдан к началу декабря 2021 года.