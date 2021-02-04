Заместителем главы Минкультуры Чувашии стал Георгий Богуславский

Помимо Богуславского у глава ведомства Светланы Каликовой сейчас есть еще два заместителя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что вакантное место заместителя главы министерства культуры Чувашии занял Георгий Богуславский. Соответствующее распоряжение в четверг, 4 февраля, подписал глава республики Олег Николаев.

Заметим, что с 2007 года Георгий Богуславский был директором детского парка имени Андрияна Николаева в Чебоксарах. Помимо Богуславского у глава Минкульта Чувашии Светланы Каликовой сейчас есть еще два заместителя - Татьяна Казакова и Надежда Павлова.