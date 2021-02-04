В 2020 году в Татарстане судили 21 члена ОПГ

До суда были доведены девять уголовных дел. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На итоговой коллегии следственного комитета Татарстана его руководитель Валерий Липский сообщил, что в 2020 году до суда были доведены девять уголовных дел, возбужденных в отношении членов организованных преступных группировок (ОПГ). Всего перед законом предстал 21 член ОПГ.

Напомним, что на итоговой коллегии прокуратуры Татарстана глава надзорного ведомства Илдус Нафиков, в свою очередь, отметил, что криминал получив отпор в крупных городах республики перемещает свое внимание на обособленные малые населенные пункты, например, поселки – те же казанские Васильево, Юдино и Дербышки.

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