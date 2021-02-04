Стали известны подробности массовой драки в Казани

Молодые люди готовы были пустить в ход пруты металлической арматуры. Фото: МВД по РТ

На итоговой коллегии МВД Татарстана его глава Артем Хохорин сообщил о том, что в январе полицейскими была предотвращена массовая драка в Казани. И только теперь стали известны некоторые подробности произошедшего.

Конфликт вспыхнул между группами молодых людей. На месте происшествия сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступности и спецназа были задержаны 42 человека. При осмотре автомобилей участников несостоявшейся массовой драки были обнаружены и изъяты 30 прутов металлической арматуры, а также сигнальный пистолет, который переделали в боевой.

Среди вроде обычных в наше время автомобильных аксессуаров полицейские нашли пистолет. Фото: МВД по РТ

По факту последней находки, к слову в МВД Татарстана возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».