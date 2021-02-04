Число смертей от коронавируса в Чувашии превысило отметку в 900 случаев

С начала пандемии в республике выявили 19 817 инфицированных, в том числе 88 - накануне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже третий месяц в Чувашии ежедневно выявляются все новые и новые летальные случаи коронавируса. За минувшие сутки там подтвердились смерти еще шестерых зараженных. Таким образом, число жертв инфекции в регионе достигло 905. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Заметим, что с начала пандемии в республике выявили 19 817 инфицированных, 88 из которых - накануне. На данный момент 17 884 из них выздоровели.

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