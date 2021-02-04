24 февраля в Набережных Челнах стартует профориентационный фестиваль «Территория успеха»

С 24 по 26 февраля в Набережных Челнах пройдет профориентационный фестиваль «Территория успеха». АНО «Региональный молодежный центр профориентации» готовит настоящий праздник.

«Территория успеха» - фестиваль для активных, современных родителей, для которых важно вкладываться в успешное будущее ребенка. Родителей, которые находятся в постоянном выборе самых интересных, инновационных, качественных и результативных методов образования и развития, а также возможностей выбора профессии. И, конечно же, это фестиваль для подростков, которым в скором будущем предстоит Выбор учебного заведения и профессии!

Что ждет:

- знакомство с учебными заведениями города и республики;

- профессиональные пробы по профессиям - предприниматель, врач, журналист, 3 D прототипирование, гончар, плотник, столяр, дизайнер и много, много других;

- мастер-классы для подростков;

- профориентационное тестирование.

Участие бесплатное!!!

Место проведения ВЦ «Экспо - Кама» Автозаводский пр. д. 4А, с 24 по 26 февраля с 10:00 до 16:00.

Тел: 8 (909) 311 95 28