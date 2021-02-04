Подтверждены еще семь смертей от коронавируса в Ульяновской области

Сейчас под меднаблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 326 пациентов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили 174 зараженных коронавирусом человек. Вместе с тем там выписали 212 переболевших инфекцией пациента и подтвердили смерть семерых зараженных. Такие цифры в четверг, 4 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в регионе провели 628 768 тестов на коронавирус, обследовав при этом 597 920 человек. Это помогло выявить 44 485 инфицированных, 40 903 из которых выздоровели, а 644 - скончались. Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него находятся 11 326 пациентов.

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