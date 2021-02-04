В Марий Эл сокращают число коек для пациентов с коронавирусом

Сейчас в стационарах региона лечатся 630 зараженных, которые занимают 68% коечного фонда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 4 февраля, в Советской районной больнице Марий Эл уберут койки для пациентов коронавирусом. Таким образом, в стационарах республики останется 885 мест для зараженных. Отметим, что на минувшей неделе так же была перепрофилирована и Оршанская центральная районная больница, которая уже вернулась к нормальному режиму работы.

В Минздраве Марий Эл замечают, что сейчас в регионе ежесуточно госпитализируется в среднем от 40 до 70 человек с COVID-19 или подозрением на него. На данный момент в стационаре лечатся 630 зараженных, которые занимают 68% специального коечного фонда.

- К сожалению, пока остается достаточно высоким число пациентов в тяжелом состоянии и количество больных, находящихся на искусственной вентиляции легких, но в целом ситуация стабилизируется, - констатировали в ведомстве.

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