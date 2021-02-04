Жители Йошкар-Олы могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре

Медики будут делать прививку препаратом “Спутник V” по будням до 10 февраля с 11.00 до 15.00. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С сегодняшнего дня, 4 февраля, жители Йошкар-Олы могут вакцинироваться от коронавируса в торговом центре Yolka на улице Кирова. Там на первом этаже развернут выездной пункт от поликлиники №1. Гражданам нужно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Перед прививкой будет проведен врачебный осмотр.

Медики будут делать прививку препаратом “Спутник V” по будням до 10 февраля с 11.00 до 15.00, сообщает пресс-служба администрации города.

Заметим, что с начала пандемии в Йошкар-Оле COVID-19 подхватили 5 522 человека, 23 из которых были выявлены за минувшие сутки. По числу зараженных столица Марий Эл является первой в республике.