С начала вакцинации в республику поступило уже более 23 тысяч доз вакцины. Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне в Чувашию поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 12,6 тысячи доз. Сейчас вона находится на аптечной базе «Фармация», но в течение ближайших дней ее доставят во все местные медорганизации и прививочные пункты, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

В ведомстве напоминают, что вакцинироваться по предварительной записи могут все желающие. Заявку можно оставить по телефону 122, в регистратуре поликлиники по месту жительства или на портале Госулуг.

С начала вакцинации в Чувашию поступило уже более 23 тысяч доз вакцины.