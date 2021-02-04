УНИКС разгромил "Морнар" и гарантировал себе выход в плей-офф Еврокубка

фото: БК УНИКС.

Баскетболисты УНИКСа в 2021 году непобедимы. Шанс продлить приятную серию был в матче Еврокубка против черногорского "Морнара". Победа гарантировала бы казанцам место в плей-офф турнира.

Хозяева выставили сегодня чисто американский стартовый состав: Айзея Канаан, Нейт Уолтерс, Джордан Морган, Окаро Уайт и Джон Холланд. Уверенно начали казанцы — 12:3 после "трехи Уайта. Преимущество УНИКСа росло и к перерыву достигло 10 очков - 27:17.

И во второй четверти картина матча не поменялась. Чередуя дальние броски с атаками из-под кольца УНИКС методично наращивал свое преимущество. Разрыв в счете уже составил 20 очков - 51:31.

В третьей четверти "Морнар" пытался не переломить игру, а хотя бы сократить отставание в счете. Но хозяева мало что им позволяли, продолжаю удерживать черногорцев на дистанции в 20 очков — 63:42 после дальнего попадания Канаана. За три четверти гости попали из-за дуги лишь дважды, хозяева — десять раз. Примечательно, что третий период закрыл Артем Клименко из-под кольца, 67:41.

В заключительной четверти УНИКС уверенно двигался к четвертьфиналу. Большое преимущество порой сильно расслабляло казанцев, поэтому мяч они теряли чаще гостей. Тем не менее, казанцы одержали более чем убедительную победу - 86:61. Этот успех стал для УНИКСа десятым подряд во всех турнирах.