"Ак Барс" обыграл "Автомобилист" и упрочил лидерство в КХЛ

Фото: ХК "Ак Барс".

Свой очередной матч в регулярном чемпионате КХЛ хоккеисты "Ак Барса" проводили в Екатеринбурге. Так уж вышло, что казанцам предстояло сыграть с "Автомобилистом" второй раз за неделю. Если в предыдущем матче голов пришлось ждать довольно долго, то на сей раз счет был открыт уже на 8 минуте. Андрей Педан набросил от синей линии, а Кристиан Хенкель удачно подкорректировал полёт шайбы перед пятаком – точно в ворота, 1:0. Впрочем, хозяева ответили голом через полторы минуты, когда Брукс Мэйсек идеально замкнул передачу партнёра на дальней штанге, 1:1. При таком счёте соперники ушли на первый перерыв.

Во втором периоде команды голов не забили. Зато едва начался третий период, как "Ак Барс" повел в счёте. Михаил Глухов подхватил передачу от Артёма Лукоянова и очень мягко бросил под правой рукой Якуба Коваржа, 2:1. Пропущенный гол заставил "Автомобилист" мощнее напирать на ворота гостей, однако атаки упирались в надежную игру Билялова. Менее чем за 11 минут до финальной сирены случилось значимое событие: вратарь "барсов" получил штраф за задержку игры, а разобраться в эпизоде, беседуя с судьями, пытался капитан казанцев Данис Зарипов. Эмоции нападающего оценили на штраф "2+20". Грамотная игра в обороне позволила гостям выстоять в формате "3 на 5", а едва составы стали равными – казанские хоккеисты забили. Харри Песонен здорово увидел по левому борту Стефана Да Косту, который убежал один на один с Коваржем и пробил вратаря – 3:1.

Игроки "Автомобилиста" бросились отыгрываться и преуспели. За 5 минут до сирены Андрей Обидин смог сократить разрыв до минимума. Впрочем, на большее у хозяев не хватило ни сил, ни времени. 3:2 - победа "Ак Барса".

Казанцы после 53 матчей набрали 84 очка и продолжают лидировать в таблице Восточной конференции и всей КХЛ.