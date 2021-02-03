4 февраля в Казани стартует вакцинация от коронавируса водителей троллейбусов и трамваев

Прививки желающим будут делать в медкабинете депо. Фото: Анастасия Осипова

Минздрав Татарстана выделил 500 доз вакцины от коронавируса для работников общественного электротранспорта Казани. Это первая партия препарата для них.

Прививки на добровольной основе водителям, а также кондукторам, троллейбусов и трамваев будут делать в медкабинете депо. Сейчас в МУП «Метроэлектротранс» составляют список сотрудников, желающих вакцинироваться.

На следующей неделе при выделении еще одной партии препарата от коронавируса планируется начать вакцинацию сотрудников казанского метро.

Отметим, что, по последним данным Минздрава Татарстана, в республике прививки «Спутником V» получили уде 14 100 человек, из них вторую инъекцию сделали 2 617 людям.