В Казани театр оперы и балета им. Джалиля могут наказать за нарушение антиковидных мер

Суд должен состоятся 8 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 февраля в Вахитовском районном суде Казани рассмотрят иск Роспотребнадзора Татарстана, в котором управление требует наказать театр оперы и балета им. Джалиля.

Суть претензий, как оказалось, нарушение антиковидных мер. А именно театру вменяется то, что во время мероприятия там не соблюдали правила рассадки зрителей с учетом социальной дистанции, часть из них была без медицинских масок. Интересно, что свой иск Роспотребнадзор Татарстана направил еще в декабре 2020 года, но о нем стало известно сегодня – материалы появились на портале «ГАС Правосудие».

Известно, также и то, что ответ театр будет держать в рамках административного дела, возбужденного по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения заболевания».