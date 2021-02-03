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В Чувашии экс-заведующую детсада, которая присвоила деньги родителей, приговорили к условному сроку

Речь идет о сумме более 260 тысяч рублей
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чебоксарском районе 53-летнюю экс-заведующую Карачуринским детским садом «Фиалка» признали виновной в присвоении крупной суммы денег.

- Женщину приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в законную силу.

Как было доказано в суде, с сентября 2012 года по ноябрь 2018 года, будучи заведующей указанного детсада, женщина присваивала деньги, которые получала от 20 родителей воспитанников как оплату услуг дошкольного учреждения. В свой карман, таким образом, женщина незаконно положила более 260 тысяч рублей.

Криминал