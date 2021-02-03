Рустам Минниханов считает, что создание комфортной среды Старо-Татарской слободы Казани в разы увеличит турпоток

Фото: president.tatar.ru

3 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Так, на рассмотрение был представлен мастер-план развития территории Старо-Татарской слободы в Казани. Согласно ему, предлагается, скоординировать природный ландшафт с концепцией развития природного каркаса города, а также активнее развивать пешеходные связи, и наполнить территорию востребованными для горожан функциями.

На что Рустам Минниханов обратил внимание, что это позволит сформировать комфортное пространство и значительно увеличить турпоток в Старо-Татарскую слободу.

- Обязательно нужно довести данную работу до логического завершения. Это одно из самых ценных и красивых мест нашей столицы. Там расположено много ценных исторических объектов. Их нужно сохранить, - подчеркнул президент Татарстана.

Также главе региона презентовали проект многофункционального торгового центра в ЖК «Арт Сити» на первой линии улицы Ершова. Там фасад воссоздаваемого исторического объекта решили интегрировать в проект ТЦ. Кроме того, рядом с комплексом планируется обустроить Аллею славы. Рустам Минниханов в итоге предложил доработать проект.

Заинтересовал главу региона и проект строительства жилого комплекса на улице Нура Баяна. Рустам Минниханов обратил внимание на то, что там собираются построить 6-этажный дом и принял решение лично ознакомится с проектом во время следующего объезда исторического центра Казани.