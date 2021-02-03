СУ СКР Татарстана: казанец зарезал гостя, который вступился за его сожительницу

Фото: Александр ЧЕРНОВ

По факту обнаружения тела 41-летнего мужчины в одном из домов на улице Дементьева города Казани было возбуждено уголовное дело по статье убийство. На трупе имелись три ножевых ранения.

Практически сразу был задержан подозреваемый в совершении этого преступления – 47-летний уже не раз судимый местный житель. По версии следствия, 2 февраля сожительница мужчины встретила на улице своего знакомого и пригласила в гости. Дома они выпивали с подозреваемым.

Во время застолья последний решил уйти спать, а его сожительница с гостем отправились за очередной порцией спиртного. По дороге они встретили знакомую и пригласили ее с собой.

Вернувшись в дом, компания продолжила застолье. На шум от которого проснулся спавший хозяин. Он сделал всем замечание, а после на этой почве разругался с сожительницей. Но тут за нее вступился гость и обругал хозяина. Тогда, как полагает следствие, последний схватил нож и зарезал заступника. Затем он велел сожительнице вызвать «скорую», но потерпевший к приезду медиков скончался от полученных ран.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.