В Казани за 2021 год капитально отремонтируют две музыкальные школы

Фото: с сайта metshin.ru

В 2021 году в Казани капитально отремонтируют две музыкальные школы - №2 на улице Баруди и №10 в поселке Юдино на улице Революционная. Это будет сделано в ходе реализации национального проекта «Культура».

Так, известно, что в музыкальной школе №2, одной из старейших в городе, отремонтируют все 29 учебных кабинетов и актовый зал на 160 мест. В последнем на стены установят акустические панели. Заменят в учреждении окна, инженерные коммуникации, батареи и электросети

Кроме того, в столице Татарстана в 2022 году хотят провести капремонт еще и в детской художественной школе №7 на улице Индустриальная и в детской музыкальной школе №7 на улице Космонавтов.