В Татарстане предупреждают о сильном тумане и гололедице 4 февраля

В отдельных районах республики также ожидается слабая метель. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане предупреждают о сильном тумане. Так, по прогнозу регионального Гидрометцентра, он ожидается в республике ночью и утром в четверг, 4 февраля, - видимость ухудшиться до 500 метров и менее. Также ночью и днем на дорогах региона обещается сильная гололедица.

В целом же 4 февраля в Татарстане ожидается облачная погода, ночью пройдет небольшой снег. Днем снег, в том числе мокрый, и морось, а в отдельных районах слабая метель. Ветер в порывах будет достигать скорости 6-11 м/с.

В темное время суток температура воздуха будет в пределах от -9 до -14 градусов, днем – от -4 до +1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда в Татарстан снова вернутся морозы

Днем ожидается до -22 градусов (подробности)