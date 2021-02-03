В Татарстане минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи составил 17 288 рублей

Данный представлены по итогам четвертого квартала 2020 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам четвертого квартала 2020 года в Татарстане минимальный потребительский бюджет одного члена типовой семьи составил 17 288 рублей. Больше всего из него тратится на услуги (6 589 рублей) и питание (5 727 рублей), а меньше всего - на налоги (1 086 рублей).

По данным Минэкономики республики, потребительский бюджет отличается в зависимости от возраста и социального статуса человека. Так, для беременных он составляет 20 080 рублей, женщин трудоспособного возраста - 19 788 рублей, мужчин трудоспособного возраста - 19 016 рублей, женщин на пенсии - 15 338 рублей, мужчин на пенсии - 15 194 рубля, девочек до семи лет - 17 492 рубля, мальчиков до семи лет - 16 746 рублей, детей до полутора лет - 10 502 рубля.