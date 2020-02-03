На строительство Дома дружбы народов Марий Эл готовы потратить 383 миллиона рублей

На работу у подрядчика будет чуть больше двух лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Власти Марий Эл готовы потратить на строительство Дома дружбы народов республики 383 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Фото: zakupki.gov.ru

Согласно техническому заданию, четырехэтажное здание площадью 1,4 тысячи квадратных метров должно иметь также подвал и технический этаж сверху. Внизу будут административные помещения, буфет и помещения для уборочного инвентаря, на втором этаже - универсальный зал, холл и кабинеты, на третьем - универсальный многофункциональный зал, холл, кабинеты для переводчиков, серверная и аппаратная, на четвертом - световые холлы, венткамеры и коридор.

Заявки на участие в тендере принимаются до 24 февраля. На строительство Дома дружбы народов Марий Эл у подрядчика будет чуть больше двух лет. Сдать объект он должен будет в мае 2023 года.