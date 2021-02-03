В Ульяновской области сократят число госпиталей для лечения больных коронавирусом

До 8 февраля к привычному режиму работы вернутся Карсунская и Большенагаткинская районные больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая ситуация в Ульяновской области стабилизируется. За последние три недели заболеваемость коронавирусом там пошла на убыль. Меньше стало и госпитализируемых больных. Процент свободного коечного фонда с января увеличился с 35% до 40%, сообщили в региональном Минздраве.

В связи с этим ведомством организована работа по обратному перепрофилированию “ковидных” госпиталей. До 8 февраля к привычному режиму работы вернутся Карсунская и Большенагаткинская районные больницы.

Количество коек для зараженных в Ульяновской районной больнице будет сокращено до 51 койки, в областной клинической психиатрической больнице - до 45 койки. Оставшийся коечный фонд для больных COVID-19 составит 1 866 единиц.