В Ульяновской области после попытки суицида 11-летнего мальчика завели уголовное дело

Следователь приехал к мальчику в больницу Фото: СК СУ по Ульяновской области

В Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении матери 11-летего мальчика, который попал в больницу после попытки суицида. Все произошло в рабочем поселке Вешкайма Вешкаймского района. В медучреждение с травмами был доставлен мальчик. Во время беседы с медиками он признался, что устал от такой жизни с мамой и решил свести счеты с жизнью.

Ситуацией заинтересовались чиновники и лично губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Выяснилось, что мальчик проживает вместе с матерью и пятилетним младшим братом. Женщина злоупотребляет алкоголем и воспитанием детей не занимается. Мальчики предоставлены сами себе.

С пациентом больницы пообщались следователи. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка" в отношении матери мальчиков. Младший брат уже изъят из семьи и отправлен в социально-реабилитационный центр. Расследование этого дела находится на контроле Сергея Морозова.