В Ульяновской области нашли замерзшим насмерть обнаженного пенсионера

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставлось лишь констатировать смерть мужчины. Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Киндяковка Ульяновска возле одного из домов на улице Поэта Благова рано утром 3 февраля прохожими было обнаружено обнаженное тело замерзшего мужчины. В нем опознали местного 73-летнего пенсионера.

По предварительным данным, мужчина страдал психическим заболеванием и пытался отправиться на прогулки раздетым. Но его родня следила за ним, пока однажды он ночью не ушел на прогулку полностью раздетым. Предварительно, пенсионер дождался, когда все уснут, и в одних трусах вышел на улицу.

По факту обнаружения тела начата доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Ульяновской области. Следствие полагает, что смерть мужчины наступила из-за переохлаждения.