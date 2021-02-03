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Происшествия

В Ульяновской области нашли замерзшим насмерть обнаженного пенсионера

По предварительным данным, он сам ушел ночью из дома
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставлось лишь констатировать смерть мужчины.

Прибывшим на место происшествия медикам "скорой" оставлось лишь констатировать смерть мужчины.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке Киндяковка Ульяновска возле одного из домов на улице Поэта Благова рано утром 3 февраля прохожими было обнаружено обнаженное тело замерзшего мужчины. В нем опознали местного 73-летнего пенсионера.

По предварительным данным, мужчина страдал психическим заболеванием и пытался отправиться на прогулки раздетым. Но его родня следила за ним, пока однажды он ночью не ушел на прогулку полностью раздетым. Предварительно, пенсионер дождался, когда все уснут, и в одних трусах вышел на улицу.

По факту обнаружения тела начата доследственная проверка, сообщили в СУ СКР Ульяновской области. Следствие полагает, что смерть мужчины наступила из-за переохлаждения.

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