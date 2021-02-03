"А где Хабиб?": КАМАЗ подписал двух новичков, Нурмагомедова среди них нет

Фото: ФК КАМАЗ.

Набережночелнинский КАМАЗ усилил свой состав двумя футболистами. Так, контракт с клубом заключил атакующий полузащитник Виталий Жиронкин. Он воспитанник ЦСКА и до сих пор принадлежит "армейцам". Первую часть сезона он провел в выступающей в ФНЛ калининградской "Балтике", за которую сыграл в 7 матчах.

Еще одним новичком стал полузащитник Виктор Свежов. Он начинал свой путь в большом футболе в столичном "Динамо". Также в активе 29-летнего футболиста значатся выступления за "Томь", "Луч" из Владивостока, московское "Торпедо", воронежский "Факел" и "Балтику". Последним клубом игрока был "Истиклол" из Таджикистана.

Болельщики КАМАЗа с радостью восприняли вести об усилении состава команды, но в комментариях в официальной группе набережночелнинского клуба задавались одним вопросом: "А где Хабиб?".

Напомним, что неделю назад КАМАЗ предложил чемпиону мира по версии UFC попробовать свои силы в футболе. Правда пока ответа от Нурмагомедова так и не дождались.