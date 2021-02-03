Число смертей от COVID-19 в Ульяновской области достигло 637

Сейчас под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него находятся 11 386 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным на среду, 3 февраля, в Ульяновской области скончались 637 зараженных коронавирусом человек. Семь последних летальных случаев там подтвердились за минувшие сутки, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Заметим, что с начала пандемии в регионе провели 624,7 тысячи тестов на COVID-19 и обследовали 593,9 тысячи человек. Это помогло выявить 44 311 инфицированных. На данный момент большинство из них - 40 691 человек, выздоровел, но под медицинским наблюдением с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него продолжают находиться 11 386 пациентов, отмечают в областном Роспотребнадзоре.