В Чувашии скончались еще пять зараженных коронавирусом человек

Информация о жертвах инфекции поступает из федерального оперштаба ежедневно уже третий месяц - с 24 ноября 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки в Чувашии выявили 90 новых случаев коронавируса. Вместе тем там выписали 96 переболевших инфекцией человека и подтвердили смерть пяти зараженных. Такие цифры в среду, 3 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

С начала пандемии в республике коронавирус обнаружили у 19 729 человек, 17 087 из которых уже выздоровели, а 899 - скончались. Информация о жертвах инфекции в Чувашии поступает из федерального оперштаба ежедневно уже третий месяц - с 24 ноября 2020 года. На тот момент в Чувашии насчитывалось 240 смертей зараженных.